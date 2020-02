André Almeida fora dos convocados para o Shakhtar

André Almeida não recuperou a tempo da lesão no tornozelo direito e não figura nos convocados do Benfica para o jogo desta quinta-feira, a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa contra o Shakhtar Donetsk, no Estádio da Luz.

O lateral-direito está fora das opções de Bruno Lage desde o clássico contra o FC Porto, devido a uma lesão traumática no tornozelo direito. Esteve em dúvida, mas não figura na lista de 20 convocados. Gabriel e Jardel estão também de fora, por lesão.

De regresso à convocatória estão o médio David Tavares e o guarda-redes Svilar, que deixa Zlobin de fora dos escolhidos.

O Benfica recebe o Shakhtar Donetsk no Estádio da Luz, depois de ter perdido por 2-1 na Ucrânia, na primeira mão. O jogo tem pontapé de saída marcado para as 20h00, relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.

Lista de convocados:

Guarda-Redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares;

Médios: Julian Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, Florentino, Rafa, Cervi e Chiquinho;

Avançados: Vinícius, Seferovic, Jota e Dyego Sousa.