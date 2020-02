Raptada e violada. Cantora Duffy conta porque esteve tanto tempo desaparecida

“Claro que sobrevivi”, escreve a autora do tema "Mercy" – um enorme sucesso em 2008.

Duffy diz que demorou algum tempo a recuperar do que lhe aconteceu, mas mostra-se confiante e de olhos postos no futuro.

“Na última década, durante milhares e milhares de dias, comprometi-me a voltar a recuperar o meu coração. E o sol voltou a brilhar”, afirma.

A cantora do País de Gales, no Reino Unido, adianta que em breve irá responder a todas as perguntas numa entrevista.

Aimee Duffy, mais conhecida apenas por Duffy, lançou o álbum “Rockferry” em 2008. Foi o seu álbum de estreia e entrou para o número 1 dos mais vendidos no Reino Unido, com 1,68 milhão de cópias vendidas.

“Mercy”, que integrava o álbum, foi dos singles mais populares. Duffy tornou-se, com esta canção, na primeira mulher galesa a alcançar o número um no top britânico desde Bonnie Tyler, com "Total Eclipse of the Heart", em 1983.

“Rockferry” valeu ainda a Duffy, em 2009, o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal e três Brit Awards: Melhor Novo Artista Britânico, Melhor Artista Feminina Solo e Melhor Álbum Britânico.

Um ano depois, a cantora terminou as gravações de seu segundo álbum, “Endlessly” e estreou-se como atriz no filme “Patagonia”.

Em fevereiro de 2011, Duffy anunciou que faria uma pausa na indústria musical antes de trabalhar em seu terceiro álbum, mas, em 2015, acabou por fazer uma participação na banda sonora de um filme, interpretando a cantora Timi Yuro.