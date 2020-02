Igreja de Évora recebe festival de música exploratória

Dois dias, várias sensibilidades musicais, ousadia, criatividade e uma igreja. Aí está, a 28 e 29 de fevereiro, a segunda edição do Serial, o Festival Internacional de Música Exploratória de Évora, uma iniciativa da Câmara Municipal de Évora, com curadoria de Jorge Mantas.

A noite de sexta-feira fica completa com a atuação do duo Ariadne, vindo diretamente de Nova Iorque, igualmente uma estreia exclusiva em Portugal, “naquilo que poderá antever-se como uma performance audiovisual intensa, misturando canto sacro com musica eletrónica e visuais digitais criados em tempo real.”



A 29 de fevereiro, o programa do Serial arranca às 18h00, com os concertos, de entrada livre, de Dong Zhou com Druuna Jaguar e Manuel Mota com Margarida Garcia.

Violinista e compositora multimédia Dong Zhou faz-se acompanhar do projeto de música drone/concreta/noise Druuna Jaguar, numa colaboração especialmente delineada para o festival, “uma componente de performance.”

Logo depois, atua a dupla de guitarra e contrabaixo elétrico, Manuel Mota e Margarida Garcia, juntos há mais de 20 anos, “unidos por uma amizade e por uma entrega artística sem barreiras, que eleva a música improvisada ao plano da meditação”, indica a organização.

A fechar o Serial, ainda no sábado, mas às 21h30, atuam Angélica Salvi, Loïse Bulot e Christina Vantzou, esta última, cofundadora dos “The Dead Texan” e um “dos nomes cimeiros da música ambiental a nível mundial, esperando-se da sua atuação uma experiência imersiva muito próxima do transe.”