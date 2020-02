Sporting terá dificuldades contra o Basaksehir, o clube que "valoriza mais o racional do que o emocional"

O Sporting terá de ultrapassar "um grande desafio" na Turquia para eliminar o Basaksehir, mesmo tendo vencido por 3-1, em Alvalade, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Em declarações a Bola Branca, Artur Moraes, que passou pelos turcos do Osmanlispor, analisou o atual líder do campeonato.

"Vai ser difícil para o Sporting na Turquia. O Basaksehir é um pouco diferente dos outros clubes na Turquia. É um clube organizado, onde se trabalho muito bem e mais o lado racional do que o emocional. Têm sido estáveis, sempre no grupo da frente nos últimos anos. Por isso, o Sporting vai ter um grande desafio na Turquia", começa por dizer.

Criado em 1990, o Basaksehir não conta com uma grande massa associativa, o que Artur vê como uma vantagem para os jogadores: "O ponto forte deles é o conjunto de jogadores. O clube ainda não tem uma grande dimensão, os jogadores não têm pressão para responder. Têm um coletivo muito forte e é aí que está a diferença", remata.

O Basaksehir é líder do campeonato turco, com mais um ponto do que Trabzonspor, Galatasaray e Sivasspor. O Sporting joga no terreno do Basaksehir, na quinta-feira, às 17h55, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.