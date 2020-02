Buruk aprendeu com os erros de Alvalade e aponta à qualificação para os oitavos de final

Okan Buruk, treinador do Basaksehir, acredita que o clube turco vai conseguir dar a volta à eliminatória frente ao Sporting, depois de ter perdido por 3-1 em Alvalade, na última quinta-feira. Em conferência de imprensa, o técnico turco destaca a importância do golo marcado na primeira mão.



"Amanhã vai ser um jogo muito importante. No primeiro jogo, o resultado não foi o que esperavamos, o golo que sofremos no início atrapalhou-nos. O Sporting jogou melhor do que tinha jogado nos jogos anteriores e venceram. O golo que fizemos dá-nos experança para nos classificarmos. Em casa jogamos sempre melhor e vamos fazer tudo o que é possível para seguir para a próxima fase. Estivewmos a perder com o Gladbach e conseguimos dar a volta e por isso temos a expetativa de vencer e qualificar para a próxima fase", começou por dizer.

O técnico explica o erro de ter começado a partida em Alvalade com dois avançados: "Em Lisboa jogamos assim, com dois avançados, mas não conseguimos ter ocasiões. Agora sei que temos de jogar mais equilibrados, como foi no primeiro jogo. Analisamos melhor o adversário", explica.

Jogo importante para o futebol turco

O Basaksehir é a única equipa turca ainda nas provas europeias. A Turquia ocupa o 11º lugar do "ranking" da UEFA e corre o risco de ser ultrapassado pela Áustria, que está no 12º posto e ainda com duas equipas em prova, o LASK Linz e o RB Salzburgo. Nesse sentido, Buruk pede o apoio de todo o país.

"Há essa responsabilidade que eu assumo. Todos os pontos que forem possíveis ajudam o nosso país e, por isso, é um jogo muito importante. Valorizamos muito a competição europeia e vencer o jogo daria muitos pontos ao nosso país. Convido todos os turcos a nos apoiarem nesse jogo", diz.

Buruk venceu o troféu enquanto jogador, ao serviço do Galatasaray, e recordou o "milagre" que a conquista representou para o futebol turco.

"Hoje em dia, é um troféu com outro nome, mas vencer, na altura, foi um milagre para uma equipa turca. Foi marcante, fiz parte como jogador e somos, atualmente, a única equipa turca na europa", explica.

Ponck confiante na reviravolta

Carlos Ponck, defesa-central cabo-verdiano, fez praticamente toda a carreira em Portugal, com passagens pelo Quarteirense, Farense, Paços de Ferreira, Benfica, Chaves e Aves. Esta época, representa o Basaksehir e é um dos jogadores mais utilizados.

"Vai ser um jogo importante. Uma equipa que trabalhe com um golo marcado cedo é sempre diferente. Eles marcaram cedo e trabalharam de forma mais aliviada. O golo fora vai ajudar-nos. Tenho confiança que vamos dar uma resposta à altura do Basaksehir, com uma vitória que nos apure para a próxima fase", prevê.

O defesa-central destaca o coletivo do Sporting, que fez a diferença na vitória em Alvalade, por 3-1: "Jogaram como uma equipa. Nesse jogo, o Sporting esteve diferente, não vale a pena focar num ou dois jogadores. O ponto forte foi o coletivo, foi isso que fez a diferença", remata.

O Basaksehir-Sporting está marcado para esta quinta-feira, às 17h55, com relato e acompanhamento na Renascença.