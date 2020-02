“Não há verdadeiro compromisso religioso sem partilhar o pão”, diz D. José Ornelas

O bispo de Setúbal refere na sua mensagem para a Quaresma de 2020 que a vivência da fé tem de estar ligada à solidariedade, anunciando o reforço do Fundo Diocesano de Emergência Social.

“Não há verdadeiro compromisso religioso sem esse partilhar o pão que mata a fome à mesa; a proximidade que aconchega os solitários; a educação para as crianças sem futuro; a esperança para os que são vítimas do sofrimento, do desconforto e do abandono; a fé para aqueles que não chegaram ainda a perceber o amor e a vida do Pai do céu”, escreve D. José Ornelas.

A mensagem anuncia os destinos da chamada “renúncia quaresmal”, em 2020.

“O primeiro é um gesto fraterno e solidário, para com os mais necessitados nesta nossa península de Setúbal. Das ofertas recebidas em cada comunidade, metade será para o Fundo Diocesano de Emergência Social, destinado a socorrer carências urgentes de famílias da nossa Diocese”, indica o bispo sadino.

As comunidades católicas de Setúbal vão ainda ajudar os cerca de 3200 meninos e meninas da Escola João XXIII da Diocese da Beira – Moçambique.

“Os edifícios desta escola foram destruídos pelo ciclone Idai do ano passado e ainda estão sem teto. Vamos contribuir para dar um teto para estudar a estas crianças”, pede D. José Ornelas.

A Quaresma é um tempo de 40 dias que tem início hoje com a celebração de Cinzas, marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário cristão.

A mensagem do bispo de Setúbal adverte para uma “ilusão de felicidade” que acaba em “frustração e miséria”, convidando os fiéis a “desalienar-se”, para ir ao encontro “da fome das multidões, a solidão dos idosos, a miséria dos pobres e desalojados”.

“Desejo a todos um bom caminho de Quaresma, crescendo em liberdade e solidariedade, seguindo os passos do Senhor Jesus e de Maria, escutando a sua voz naqueles que precisam e partilhando com eles os dons que recebemos do Pai do céu”, conclui.