Bispo de Aveiro destaca tempo para ver a sociedade e “incomodar-se”

O bispo de Aveiro afirma que a Quaresma é um “tempo especial”, que convida cada cristão a “estar atento” e “incomodar-se com a realidade humana”.

“Quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes adotamos comportamentos que põem em risco a relação com o próximo e as outras criaturas – mas também nos destruímos a nós próprios. Quando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, acaba por se afirmar a lei do mais forte sobre o mais fraco – o que debilita os vínculos com Deus, com a família, com a sociedade e com a Igreja”, referiu D. António Moiteiro.

Na mensagem, o bispo de Aveiro assinala que a Quaresma, um “tempo especial” que começa hoje com a Quarta-feira de Cinzas, convida o cristão a “estar atento, a ver a sociedade e a incomodar-se com a realidade humana”.

“A defesa da vida, desde a sua conceção até á morte natural, é um exemplo disto mesmo. Mas a primeira conversão é a de nos convertermos à necessidade de conversão. Sejamos capazes de olhar de perto para a nossa vida, para o que fazemos e para o que não fazemos, muitas vezes por comodismo e preguiça”, desenvolve.

Na mensagem “Quaresma… despertar para a conversão em família e como família”, D. António Moiteiro assinala também que o novo tempo litúrgico é “propício” para a família “buscar caminhos de conversão, para viver a alegria e a beleza da família como caminho de santidade”.

O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja e da sociedade; Que a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa seja um desafio concreto: percorrer o caminho de levar a esperança de Cristo às famílias, aprofundar e fortalecer a dimensão comunitária da família, em ordem à realização da sua vocação e missão”.

A Quaresma é um período de 40 dias – excetuando os domingos –, marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do calendário dos cristãos, que este ano se celebra a 12 de abril.

O bispo de Aveiro informa que este ano a renúncia quaresmal vai “apoiar” a missão diocesana na Ilha do Príncipe, onde, neste momento, está o padre Francisco Melo em missão, “ajudar” na construção da igreja matriz de S. Paulo em Cabo Verde e apoiar o Fundo de Emergência Social da Caritas Diocesana.

“A nossa vida, que é obra de Deus, requer uma renovação constante. A Quaresma apela a repensar as nossas opções de vida e a tomar consciência de tudo aquilo que impede o nosso aperfeiçoamento ou renascimento para uma vida nova, para a vida de Deus”, assinala D. António Moiteiro, na sua mensagem para a Quaresma, também publicada no sítio online da diocese.

Também na Diocese de Aveiro, o Departamento da Catequese de Infância apresenta “desafios que ajudem a atingir os objetivos” propostos na campanha para o novo tempo litúrgico da Quaresma e destacam-se “três dimensões fundamentais para esta vivência” – comunitária; familiar; de grupo.