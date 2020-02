Sérgio Conceição é a chave para "virar a eliminatória" frente ao Leverkusen

O ex-jogador brasileiro Zé Elias guarda "boas memórias" dos tempos que viveu ao serviço do Bayer Leverkusen, mas não tem dúvidas de que o FC Porto tem sérias possibilidades de "virar a eliminatória".

Em declarações a Bola Branca, o antigo médio aponta o treinador Sérgio Conceição como a chave para desbloquear o acesso aos oitavos da Liga Europa.

"O FC Porto tem uma grande equipa e tem o Sérgio Conceição no banco, que, além de ser um ótimo treinador, é alguém com experiência, visto que já disputou várias partidas como esta quando era jogador", justifica Zé Elias.



FC Porto tem mais peso histórico que o Bayer Leverkusen

Para o antigo jogador, o Bayer Leverkusen é um clube com uma "história muito bonita" e com uma "estrutura fantástica". Zé Elias afirma, ainda, que a equipa alemã era, no seu tempo, a plataforma ideal para o jogador brasileiro, porque permitia que este pudesse "desenvolver o seu futebol na Europa".

Em contraponto com a história dos azuis e brancos, o brasileiro de 43 anos, que jogou ao serviço de outros clubes europeus como o Inter de Milão e o Olympiacos, salienta que, mesmo que se esteja a comparar "duas camisolas pesadas", o FC Porto é a equipa que apresenta maior simbolismo histórico nas competições europeias:

"São equipas excecionais, mas penso que o FC Porto é mais tradicional [nas provas europeias] que o Leverkusen. É uma camisola com mais história no futebol europeu, apesar do Leverkusen ter feito boas campanhas e ter chegado a ser vice-campeão da Liga dos Campeões. Acho que o FC Porto tem uma camisola mais forte em termos de história".



A crise de Jesualdo Ferreira ao serviço do Santos

Convidado a analisar a falta de confiança existente em torno de Jesualdo Ferreira, Zé Elias sente que a atual contestação em torno do treinador português não é somente culpa do próprio, até porque este assumiu um Santos com "sérios problemas".

"O presidente [do Santos] não consegue administrar certas situações dentro do clube. Alguns jogadores saíram e o Jesualdo não teve uma reposição à altura e acaba por ser difícil trabalhar assim", realça o antigo médio, que atuou no Brasil ao serviço do Corinthians e do próprio Santos, entre 2004 e 2005.

Com conhecimento de causa sobre as exigências existentes no seio do clube paulista, Zé Elias defende Jesualdo Ferreira ao referir que, de qualquer modo, o único treinador que tem o "lugar seguro" no Brasil é Jorge Jesus e que, de resto, correm todos "o mesmo risco".

"O Santos é um clube diferente dos outros, porque tem pressão para jogar num certo estilo de jogo. São conhecidos como os meninos da vida, ou seja, têm de ser uma equipa que joga para a frente, que procura o resultado e que ganha o jogo com futebol bonito. Quando não conseguem isso, existe logo pressão", termina.