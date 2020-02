Pepe integrado na véspera do Leverkusen

Pepe integrou a última sessão de treino do FC Porto antes da receção ao Bayer Leverkusen, e poderá ser opção para o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O internacional português lesionou-se no clássico frente ao Benfica e ainda não voltou à competição. Na terça-feira, Pepe treinou de forma condicionada, mas parece ter treinado totalmente integrado, pelo que foi possível confirmar nos 15 minutos da sessão de treino abertos à comunicação social.

Vítor Ferreira, em tratamento, é o único jogador indisponível.

Sérgio Conceição fará a antevisão da partida, em conferência de imprensa, às 18h30, no Estádio do Dragão. O pontapé de saída do FC Porto-Bayer Leverkusen está marcado para as 17h55 desta quinta-feira, com relato e acompanhamento na Renascença.