Resultado negativo para 17.º caso suspeito de coronavírus em Portugal

Deram resultado negativo as análises laboratoriais efetuadas ao último suspeito de infeção por coronavírus em Portugal.

A informação é avançada nesta quarta-feira de manhã pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comunicado, a DGS “informa que o 17.º caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (Covid-19), um doente que foi encaminhado ontem para o Hospital Curry Cabral, Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), teve resultado negativo”.

As “duas amostras biológicas” foram analisadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e deram “negativas”.

Portugal ainda não regista qualquer caso no seu território. O único cidadão português infetado com o novo coronavírus está no Japão, onde se encontrava por trabalhar a bordo do navio “Diamond Princess”.

Adriano Maranhão foi encaminhado na terça-feira para o Fujita University Health Hospital, na cidade de Okazaki, província de Aichi.