GNR desmantela esquema europeu de fraude no IVA com carros usados

A GNR do Porto desmantelou uma rede transnacional que recebia veiculos usados, matriculados em diferentes estados membros da União Europeia, num esquema de fraude ao IVA. O Estado terá sido lesado em cinco milhões de euros.

A investigação prolongou-se por dois anos e ainda tem em curso mais de 60 mandados de busca em Portugal, Reino Unido, Alemanha e Letónia. Há, nesta altura, 72 contas bancárias congeladas.

A investigação detectou subornos a funcionários do Estado que legalizavam as viaturas.

Numa nota enviada às redacções, a GNR explica ainda que as empresas em causa emitiam também vários documentos de facturação falsa com o intuito de obterem deduções e reembolsos do iva indevidos...assim como fundos europeus.

A investigação contou com colaboração internacional - Europol e Eurojust estiveram envolvidas.