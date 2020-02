“Estão a ser feitos todos os esforços” para responder a eventual surto de coronavírus

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu, esta quarta-feira, em Bragança, que o seu Ministério está “a trabalhar, a Direção Geral de Saúde (DGS) e também outras áreas governamentais, no sentido de garantir que aquilo que é resposta de hospitais de primeira linha, mas também de segunda linha, estão preparados para o caso do surto alastrar, em termos do número, de casos em Portugal”.

A governante garantiu que a DGS está a acompanhar o desenvolvimento epidemiológico do surto, transpondo para o país as medidas que são recomendadas.

"Temos confiança no trabalho que estamos a fazer, no envolvimento de todos os profissionais de saúde, em especial da saúde pública, para pudermos garantir a resposta que os portugueses estão à espera. Fazemos todos esforços no sentido de ter a melhor resposta", afirmou Marta Temido, realçando a importância do trabalho de articulação e coordenação "com preocupação máxima e sem alarmismos".

Segundo a responsável pela pasta da saúde, “é previsível que, com aquilo que é uma situação epidemiológica ainda com muitos desconhecimentos, possamos ter casos no nosso país”.

Nesse contexto, reforçou Marta Temido, “aquilo que temos a fazer é preparar as respostas necessárias, caso isso aconteça”, afastando, para já, a possibilidade de Portugal vir a adotar medidas mais restritivas, nomeadamente no acesso a cidadãos provenientes de países ou regiões onde o surto está confirmado.

"Neste momento não temos recomendações da Organização Mundial de Saúde nem do Centro Europeu de Doenças nesse sentido. Ainda ontem mesmo [terça-feira], os países que fazem fronteira a norte com a Itália, optaram pela manutenção das fronteiras e do livre trânsito das pessoas. Vivemos num mundo onde as pessoas circulam e, portanto, temos de ter a consciência que isso comporta riscos", vincou a governante.