Sharapova termina carreira

A tenista russa Maria Sharapova anunciou, esta quarta-feira, que vai terminar a carreira, aos 32 anos. A antiga número um mundial revelou a decisão em entrevista à "Vogue" e "Vanity Fair".

"O ténis mostrou-me o mundo e mostrou-me de que é feito o mundo. No meu próximo capítulo, a minha próxima montanha, vou continuar a crescer, a escalar a montanha. Ténis, esta é a minha despedida", escreveu, nas redes sociais.

Sharapova venceu cinco torneios do Grand Slam: Wimbledon, em 2004, o US Open, em 2006, o Open da Austrália, em 2008, e Roland Garros, em 2012 e 2014. A russa foi finalista vencida em outras cinco ocasiões, a última em 2015, no Open da Austrália, que perdeu para Serena Williams.

A carreira da tenista russa teve também a sua dose de polémica, quando Sharapova foi suspensa por dois anos, em 2016, por acusar positivo num teste de doping, uma punição que acabou reduzida pelo Tribunal Arbitral do Desporto para 15 meses.

Sharapova ocupava, à data, a 373ª posição do "ranking" mundial WTA. Convidada para o Open da Austrália, foi mesmo em Melbourne que a russa fez a sua última partida, contra a croata Donna Vekic, que venceu a partida por 2-0.