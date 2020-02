Rawle Alkins vê no FC Porto uma oportunidade voltar à NBA

O FC Porto anunciou a contratação do basquetebolista Rawle Alkins, extremo que já passou pela NBA, ao serviço dos Chicago Bulls.



O americano de 22 anos e 1,96m não foi escolhido no draft de 2018, disputou a liga de verão ao serviço dos Toronto Raptors e acabou por assinar pelos Chicago Bulls, num contrato que permitiria, também, representar a equipa dos Bulls na G-League, os Windy City Bulls. No total, fez dez partidas na NBA nessa temporada.

No último verão, voltou a disputar a liga de verão da NBA, ao serviço dos Houston Rockets, mas não assinou contrato com qualquer equipa. No FC Porto, assina contrato até ao final da temporada.

Em declarações aos meios dos clube, Alkins mostrou-se satisfeito pela sua primeira experiência fora dos Estados Unidos da América e coloca o foco em voltar à NBA.

"Sei que temos uma boa equipa, com bons jogadores que têm muita fome de ganhar. Também temos o Moncho López, que é um grande treinador. Estou muito entusiasmado por voltar a jogar e por fazer farte desta organização. Já vi um jogo e a equipa mostrou que não é egoísta e que joga duro. Estou ansioso por me juntar a eles dentro do campo. Quero muito poder ajudar a equipa em tudo o que for preciso e, quem sabe, regressar à NBA", disse.

Já o treinador da equipa, Moncho López, diz que a contração de Alkins surge dos problemas no plantel na posição, devido a lesões.

"Estava a acabar o prazo para se poder substituir jogadores e, desde há uma semana, estávamos a ponderar reforçarmo-nos numa posição em que estávamos a ter muitos problemas. Primeiro foi a lesão do Max Landis, que o impede de jogar o resto da época. Depois, o Will Sheehey, só participou em quatro de nove jogos desde que chegou. Pensámos que, dadas as circunstâncias e a experiência da época passada, seria bom trazermos um jogador para a posição 2, um extremo que nos permitisse ter um plantel mais completo para a parte final da temporada. Vamos estar em duas decisões importantes como são a Taça de Portugal e o campeonato.”

O FC Porto ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 37 pontos, a um do Benfica, segundo classificado, e a dois do líder Sporting.