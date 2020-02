Lenine Cunha conquista mais duas medalhas

O atleta Lenine Cunha voltou a conquistar medalhas no Mundial paralímpico e, no segundo dia de competições, conquistou a medalha de prata no salto em comprimento e a medalha de bronze na estafeta 4x200 metros.

A informação é avançada pelo próprio na rede social Facebook.

No total, o multimedalhado atleta luso já tem duas medalhas de ouro, uma prata e um bronze.

Esta quinta-feira, no último dia de competição na Polónia, Lenine Cunha vai participar na prova de salto em altura.