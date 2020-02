Lakers consolidam liderança com mais um "show" de LeBron James

Apesar dos 35 anos, LeBron James continua a ser a grande figura da equipa e do campeonato. Frente aos Pelicans, LeBron apontou 40 pontos, oito ressaltos e seis assistências em 34 minutos em campo. Anthony Davis teve igual destaque, com um duplo-duplo, com 21 pontos e 14 ressaltos.

Os Los Angeles Lakers receberam e venceram os New Orleans Pelicans, por 118-109, e consolidaram o primeiro lugar da conferência oeste da NBA.

Do lado dos Pelicans, as grandes exibições de Brandon Ingram, trocado dos Lakers para os Pelicans precisamente esta época, e do "rookie" Zion Williamson não foram suficientes para evitar a derrota. Ingram apontou 34 pontos, sete ressaltos e quatro assistências e Zion registou 29 pontos, seis ressaltos e três assistências. Lonzo Ball, também ex-Lakers, registou 10 pontos, oito assistências e oito ressaltos.

Com este resultado, os Lakers somam agora 44 vitórias e 12 derrotas e permanencem líderes isolados a oeste. Nuggets, com dois jogos de avanço, ocupam o segundo lugar, com 40 vitórias e 18 derrotas.

Outros resultados

Toronto Raptors 97-108 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 106-118 Boston Celtics

Golden State Warriors 94-112 Sacramento Kings

Denver Nuggets 115-98 Detroit Pistons

Chicago Bulls 122-124 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 119-80 Charlotte Hornets