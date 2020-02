Descontos nas portagens "parecem-me curtos"

“Os descontos são positivos, mas parecem-me curtos”, diz Jacinto Lucas Pires sobre a redução no preço de algumas portagens, anunciada pelo Governo.

O comentador do programa As Três da Manhã considera, por outro lado, que a realização do Conselho de Ministros em Bragança é um bom sinal – “mas é importante que os sinais correspondam a alguma coisa”.

Na opinião de Henrique Raposo, a iniciativa “Governo mais próximo”, que leva o executivo ao interior é “uma fantochada” e “um teatro muito bem montado pelos socialistas”.

No seu entender, o importante é conseguir “atrair grandes empresas” para as zonas do interior.

No que toca à gestão europeia do novo coronavírus, Henrique Raposo volta a apelar à calma. “Esta paranoia com a doença é fazer o jogo de Le Pen e temos de ter cuidado com as palavras. Falamos em epidemia, porquê?”, questiona.

Jacinto Lucas Pires considera que “parece haver uma falha de coordenação óbvia” da parte da União Europeia para lidar com esta situação.