Steven Gerrard adora quando um plano dá certo

Steven Gerrard, treinador do Rangers, assumiu, esta terça-feira, após a vitória sobre o Sporting de Braga, em Portugal, por 0-1, que apurou os escoceses para os oitavos de final da Liga Europa, que a sua estratégia para o encontro resultou na perfeição. Só ficaram a faltar mais golos.

"Correu exatamente como previa. Fiquei muito feliz que, quando tivemos bola, tenhamos criado oportunidades, algo que pode ser difícil. Sempre acreditei no plano de jogo elaborado, estava contente com a exibição ao intervalo e confiante para a segunda parte. Estou muito contente com o resultado final", salientou o técnico, em conferência de imprensa.

Gerrard realçou que o Braga foi "uma equipa corajosa, que teve de correr alguns riscos", e que o Rangers aproveitou bem. E podia ter aproveitado melhor ainda: "Podíamos ter marcado mais dois golos, podíamos ter sido mais clínicos. A eliminatória podia estar resolvida ao intervalo."

"Eles têm uma boa equipa, por isso estou muito contente com o resultado final", concluiu o antigo internacional inglês e lenda do Liverpool.