Rúben Amorim já mostrava sinais de treinador enquanto ainda jogava

Artur Moraes, antigo guarda-redes, partilhou balneário com Rúben Amorim durante dois anos no Benfica e revela que, já na altura, o atual técnico do Braga mostrava que poderia ter muito sucesso na presente profissão. Em declarações a Bola Branca, o atual dirigente do Alverca prevê um grande futuro para o antigo companheiro de equipa.

"O Rúben já é um grande treinador. Acompanhei o trabalho dele na época passada no Casa Pia e já mostrava que teria um grande futuro. Deu o salto o muito rápido até ao Braga e, nesses últimos meses, tem demonstrado todo o seu valor, o que conhece do futebol. Joguei com ele no Benfica, ele já dizia e já se via que, como treinador, iria ter grande futuro", disse.

Rúben Amorim e Artur Moraes cruzaram-se durante duas épocas e meia no Benfica: na primeira metade da temporada 2011/12 e nas épocas 2013/14 e 2014/15.

O sucesso do treinador do Sporting de Braga permitiu que fosse já associado ao Sporting. Frederico Varandas não fala desta hipótese para a provável sucessão de Silas. E em Braga, o também presidente, estará a tentar salvaguardar a saída, segundo anuncia esta quarta-feira o Record.

Esta quarta-feira, o Braga de Amorim tenta carimbar presença nos oitavos de final da Liga Europa. Para isso, tem de vencer o Rangers, em casa, e desfazer a desvantagem de 3-2, da primeira mão.