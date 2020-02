Filipe Moreira regressa ao Campeonato de Portugal para treinar o Olhanense

Filipe Moreira é o novo treinador do Olhanense e vai suceder a Bruno Ribeiro, que está de saída do clube algarvio.

O experiente treinador de 55 anos conseguiu a subida à II Liga com o Vilafranquense, na última temporada, mas acabou por ser demitido no início de fevereiro. Filipe Moreira regressa ao Campeonato de Portugal, onde conta com centenas de jogos e onde treinava desde 2013/14.

O Olhanense está na luta pelo regresso à II Liga e ocupa o segundo posto da Série D do Campeonato de Portugal, com 51 pontos, mais quatro do que o Alverca, terceiro classificado, e a dois do líder Real Massamá.

Bruno Ribeiro, que assumiu o comando técnico da equipa em dezembro após a saída de Vasco Faísca para o Braga B, deixa o clube na sequência de uma vitória contra o Sintra Football.