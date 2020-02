A meta de Sporar, o borrego alemão e a palavra do scout

O objetivo de Sporar para a primeira meia temporada no Sporting, a tarefa do FC Porto contra o Bayer Leverkusen e as declarações de José Boto, antigo olheiro do Benfica, são os destaques da imprensa desportiva nacional.

O jornal "Record" dá destaque à meta do novo ponta-de-lança dos leões, que marcou nos últimos dois jogos. "Sporar quer 10 golos", pode ler-se na manchete.

"O Jogo" assinala o registo que o FC Porto terá de bater caso queira seguir para os oitavos de final da Liga Europa: os dragões nunca viraram uma eliminatória depois de ter perdido na Alemanha. "Agora o borrego alemão", pode ler-se.

Já "A Bola" faz manchete com uma entrevista a José Boto, antigo olheiro do Benfica e atualmente no Shakhtar Donetsk. "Palavra de scout", pode ler-se.

O processo de disciplina aberto ao FC Porto por racismo, as declarações de Silas sobre a Liga Europa, o Sporting de Braga-Rangers e os jogos de Liga dos Campeões de terça-feira são outros temas em destaque nas manchetes dos jornais.