Tribunal Arbitral de Desporto recebe pedido de recurso do Manchester City

O Tribunal Arbitral de Desporto (TAS) recebeu esta quarta-feira o recurso do Manchester City ao castigo da UEFA, que expulsou o clube inglês das competições europeias por dois anos devido ao incumprimento das regras do "fair-play financeiro"

"O Tribunal Arbitral do Desporto registou o recurso apresentado pelo Manchester City contra a UEFA. O recurso pretende contrariar a decisão da UEFA, que castigou a violação do 'fair-play' financeiro e sancionou o clube com duas épocas fora das provas europeias e com uma multa de 30 milhões de euros", pode ler-se no comunicado.



O TAS explica que vai formar um painel de juízes para arbitrar o caso, mas não indica, neste momento, quando será emitida uma decisão final sobre esta matéria.

De acordo com a UEFA, o City terá "exagerado nas receitas de patrocínios e nas informações de equilíbrio submetidas à UEFA entre 2012 e 2016". A Câmara Adjudicatória da Comissão de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA, órgão que tomou a decisão e é presidido pelo português José da Cunha Rodrigues, também acusa o campeão inglês de não cooperar com a investigação.