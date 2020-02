E-fatura. Ainda tem esta quarta-feira para confirmar as faturas do ano passado

O prazo terminava no dia 25, terça-feira de Carnaval, mas face ao enorme acesso ao portal das Finanças, que causou constrangimentos de tráfego, o Governo decidiu prolongar até às 24h00 desta quarta-feira o período para validar faturas.

“Tendo sido verificados constrangimentos temporários no acesso ao efatura para confirmação de faturas, entre as 18h00 e as 24h00 do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas, a AT informa que aquele sistema continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020 para esse efeito”, lê-se no comunicado divulgado na internet.

Se ainda não complementou a informação constante no e-Fatura, relativa a 2019, tem assim mais um dia para classificar as faturas ainda sem secção atribuída e informar o fisco sobre se a aquisição dos bens ou serviços constantes da lista dizem respeito à sua atividade profissional.

De acordo com a nota publicada nesta quarta-feira, “durante o dia 25 de fevereiro de 2020, foram validadas mais de 33 milhões de faturas e, especificamente no intervalo horário em que se verificaram aqueles constrangimentos, os contribuintes validaram ainda assim mais de 2,2 milhões de fatura por hora”.