Experiência de André Almeida seria importante para defrontar Shakhtar Donetsk

A experiência de André Almeida seria uma grande mais-valia para o Benfica tentar dar a volta à derrota sofrida no terreno do Shakhtar Donetsk, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, caso o lateral recupere a tempo de lesão. A opinião é de Artur Moraes, antigo guarda-redes das águias.

"Daria mais experiência, porque conhece a competição e está no clube há muito tempo. Por isso, tem uma grande importância no plantel. Em jogos a eliminar, em que a experiência conta muito, seria uma grande mais-valia. Se tiver presente, será bom para o Benfica, mas eles têm um plantel forte e de qualidade e, independentemente de quem jogar, será uma equipa forte", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

André Almeida lesionou-se no jogo do Estádio do Dragão, contra o FC Porto, no dia 8 de fevereiro e ainda não regressou aos relvados. O capitão das águias na ausência de Jardel já tem treinado no relvado, mas de forma condicionada. Tomás Tavares será o substituto, caso André Almeida não recupere.

Artur Moraes recorda a chegada e afirmação de André Almeida no Benfica: "Estava lá quando ele chegou, vindo do Leiria. Cresceu e evoluiu muito como jogador e pessoa. Ganhou maturidade e importância e hoje em dia é um dos jogadores mais importantes do plantel", disse.

O Benfica tenta dar a volta ao Shahktar e ao 2-1 de desvantagem que trouxe da Ucrânia, na primeira mão. O jogo, no Estádio da Luz, está marcado para quinta-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.