Morreu o homem mais velho do mundo. Tinha 112 anos

O japonês Chitetsu Watanabe morreu no domingo, aos 112 anos, duas semanas depois de ter sido reconhecido como o homem mais velho do mundo pelo Guiness World Records.

O anúncio da sua morte foi feito pelas autoridades japonesas, nesta terça-feira.

Watanabe nasceu no dia 5 de março de 1907 em Niigata, no Japão. Era o mais velho de oito irmãos e chegou a servir no exército, no final da guerra do Pacífico, em 1944.

Em janeiro, deu uma entrevista a um jornal local japonês, onde referiu que o segredo para uma vida longa era não se irritar e “manter um sorriso no rosto”.