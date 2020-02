Varandas recusa abordar interesse do Sporting em Rúben Amorim

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, manteve-se em silêncio, esta segunda-feira, quando confrontado sobre o alegado interesse do clube em Rúben Amorim, treinador do Sporting de Braga, para a próxima época.

Varandas foi confrontado, esta terça-feira, à partida do Sporting para a Turquia, sobre a notícia avançada pelo jornal "Record". Porém, fugiu à questão e preferiu focar-se na importância da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Istambul Basaksehir.

"Vamos com essa confiança para passarmos aos oitavos de final, é esse o nosso objetivo. Todos queremos muito o Sporting nos oitavos de final", afirmou o presidente do Sporting, em declarações aos jornalistas, no Aeroporto Humberto Delgado.

Rúben Amorim, de 35 anos, que apesar da pouca experiência está a causar sensação no Braga: 11 jogos, nove vitórias, um empate, uma derrota, uma Taça da Liga, cinco vitórias frente aos grandes do futebol português.

O treinador do Braga tem cláusula de rescisão de dez milhões de euros e contrato até 2022. De acordo com a notícia do "Record", António Salvador não abdica de um cêntimo.