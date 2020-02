Golo é o ingrediente secreto da receita de Silas para o Basaksehir

Jorge Silas destacou, esta terça-feira, a importância de o Sporting marcar um golo em Istambul, para deixar a eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Basaksehir, praticamente sentenciada.

O Sporting venceu a primeira mão, em Alvalade, por 3-1. Um golo em Istambul obrigará o adversário a marcar quatro golos, para virar a eliminatória. Por outro lado, é fundamental não sofrer golos, avisa Silas.

"A nossa ideia é chegar lá e fazer golo. É importante não sofrer um golo cedo e tentar marcar. Criámos muitas ocasiões em Lisboa [na primeira mão] e temos de fazer a mesma coisa na Turquia. É importante marcar um golo", reiterou o treinador leonino, em declarações à Sporting TV.

Para isso, Silas conta com a contribuição de Sporar. O avançado esloveno, reforço de inverno do Sporting, marcou dois golos nos últimos dois jogos, um deles frente ao Basaksehir: "É um jogador que faz sempre muitos golos. Ele próprio também cria as ocasiões dele. Como nós criamos muitas ocasiões, os golos aparecem de forma natural."

Agitar o ambiente de Istambul

Silas está preparado para uma mudança tática, da parte do Basaksehir, face à derrota na primeira mão e à disponibilidade de novos jogadores:

"Pensamos que eles vão apresentar um sistema diferente e jogadores novos, que não estiveram disponíveis na primeira mão, como o Robinho. Nós partimos com uma vantagem, o que os obriga a exporem-se mais. Em Lisboa, apresentaram-se em 4-2-2, mas tiveram problemas, nós surpreendemo-los. Acho que vão jogar em 4-3-3. Estamos preparados e vamos tentar apresentar coisas diferentes que os possam surpreender."

Os adeptos do Basaksehir não criam o mesmo ambiente, no estádio, que outras equipas turcas, como Galatasaray e Besikstas. Silas quer aproveitar-se disso e, quiçá, que o próprio Sporting agite o ambiente.

"Não é um ambiente típico turco. De qualquer das maneiras, o Basaksehir também tem gente, ainda para mais estando em desvantagem. O normal é que apoiem. Se nós fizermos um golo, se calhar o ambiente vira-se a nosso favor", sugeriu o treinador do Sporting.