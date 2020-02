Destaque súbito de Plata pode gerar venda como a de Cristiano Ronaldo

"O Cristiano Ronaldo, num célebre jogo contra o Manchester United, acabou por ter a sua alavanca para ser vendido aos ingleses. Às vezes, estas coisas no futebol acontecem muito rápido e basta uma exibição como a última [frente ao Boavista], que lhe deu um destaque muito superior àquilo que alguém ou até mesmo ele esperava", explica o ex-treinador de sub-23 leonino.

Em declarações a Bola Branca , Alexandre Santos sublinha que estas movimentações de mercado são fruto da afirmação que Plata começa a ter, no onze de Silas.

Os jornais "A Bola" e "O Jogo" escrevem, esta terça-feira, que o Sporting quer adquirir os restantes 50% do passe do equatoriano ao Independiente del Valle. A intenção será garantir, para o futuro, face ao alegado interesse de Barcelona e Manchester City, um encaixe ainda maior do que a atual percentagem detida do passe permite.

O ex-treinador dos sub-23 do Sporting Alexandre Santos recorda a venda de Cristiano Ronaldo ao Manchester United para exemplificar o efeito que a aparição inesperada de um jovem talentoso como Gonzalo Plata pode ter no apetite de certos tubarões europeus.

No entender do também comentador de futebol da Renascença, falar de Plata é falar de um "talento afirmado" na América do Sul e de um jovem que teve de passar pela habitual fase de adaptação "ao futebol europeu e às necessidades de um grande clube".

Alexandre Santos evoca a experiência que teve como treinador de Gonzalo Plata, nos sub-23 do Sporting, para evidenciar os aspetos tiveram de ser trabalhados pela estrutura técnica do clube de Alvalade, junto do jovem equatoriano:

"Já evoluiu a sua relação com a bola e consegue perceber os melhores momentos para não perder a bola desnecessariamente, como muitas vezes acontecia quando chegou a Portugal e quando treinou pelas primeiras vezes comigo."