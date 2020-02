Nakajima para abrir caminho ao FC Porto na Liga Europa

É com Nakajima que o FC Porto pode abrir caminho para os oitavos de final da Liga Europa. A convicção é de Robson Ponte, antigo jogador do Bayer Leverkusen e atual administrador da SAD do Portimonense, clube onde o japonês se apresentou ao futebol europeu.

Na opinião do antigo jogador brasileiro, o desafio de quinta-feira "será muito equilibrado" e Nakajima pode "fazer a diferença". "É um jogador que desequilibra, que faz a diferença. Muito forte no um contra um e pode ser crucial para desequilibrar a equipa do Leverkusen. É um jogador que a qualquer momento pode fazer a diferença e pode fazê-la na quinta-feira", considera Robson Ponte, em entrevista à Renascença.

Robson é um admirador das qualidades do internacional japonês, que em época e meia no Algarve fez 47 jogos e marcou 15 golos. Esta época, Nakajima já teve preponderância no 11 de Sérgio Conceição, mas uma lesão acabou por afastá-lo das opções iniciais. Tendo em conta a densidade de jogos e a boa resposta que o jogador deu, quando lançado frente ao Portimonense, é de considerar a possibilidade do treinador voltar a dar a titularidade ao nipónico.

Jogo entre iguais e candidatos

Robson Ponte fez mais de 100 jogos pelo Bayer Leverkusen, em quatro épocas, e fez parte de uma equipa que no ano 2000 terminou o campeonato no segundo lugar da Bundesliga, com os mesmos pontos do campeão, o Bayern Munique. O clube nunca foi campeão da Alemanha, mas esta época volta a estar envolvido na luta. Está na 5.ª posição, a seis pontos do primeiro classificado.

O histórico de títulos, em comparação com o do FC Porto, é bem mais pobre, mas Robson, à luz do momento atual, considera que se trata de um confronto entre iguais. Duas equipas que, apesar de terem diferentes matrizes de jogo, são candidatas a vencer a Liga Europa.

"São equipas equivalentes. O Leverkusen é uma equipa que troca mais a bola, o Porto é mais direto. Vai ser um jogo muito complicado para as duas equipas. É uma lita de grandes equipas e a que passar tem grandes possibilidades de conquistar o título da Liga Europa", acredita.



Os alemães entram em campo em vantagem, depois do 2-1 da 1.ª mão, mas o Porto, "jogando em casa, com força do ataque, com jogadores velozes e fortes, tem uma pequena vantagem", diz o antigo futebolista. "Vejo o Porto como favorito", remata.

O FC Porto-Bayer Leverkusen, a contar para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, às 17h55. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Robson Ponte, de 43 anos, hoje administrador da SAD do Portimonense, fez parte da carreira na Alemanha - quatro épocas no Bayer Leverkusen e duas no Wolfsburgo - e foi um dos jogadores em destaque dos japoneses do Urawa Reds, clube pelo qual foi campeão do Japão e venceu a Liga dos Campeões da Ásia. Terminou a carreira em 2011 no Grêmio Barueri. Nascido em São Paulo, jogou, no início da carreira, na Juventus e no América, do campeonato paulista. Antes de se transferir para a Europa, atuou pelo Guarani.