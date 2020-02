FC Porto arranca preparação para a Liga Europa

O FC Porto arrancou, esta terça-feira, a preparação para a receção ao Bayer Leverkusen, a contar para a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Pepe e Vítor Ferreira são os dois clientes do departamento médico portista. O central realizou treino condicionado, enquanto o médio se limitou a fazer tratamento à lesão.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 12h00, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas. Às 18h30, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do encontro da Liga Europa.

O FC Porto-Bayer Leverkusen está marcado para quinta-feira, às 17h55, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.