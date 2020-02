Morreu Laura Ferreira, a mulher de Passos Coelho

Morreu Laura Ferreira, a mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. A notícia está a ser avançada nesta terça-feira de manhã pela SIC Notícias e já foi confirmada pela Renascença.

Laura Ferreira morreu durante a noite no IPO de Lisboa, onde se encontrada internada.

A mulher de Pedro Passos Coelho lutava contra o cancro desde 2014 – um tumor ósseo agressivo, que se alastrou aos pulmões.

Em janeiro de 2015, o antigo primeiro-ministro e líder do PSD confirmou a doença na sua conta no Twitter, depois de Laura ter surgido com o cabelo rapado numa viagem a Cabo Verde.

No mesmo ano, numa passagem da biografia de Passos Coelho, Laura Ferreira escreveu: “Tenho muito medo de morrer, mas depois há um lado que se levanta e diz: ‘Não, tens o teu marido, tens as tuas filhas e a tua família!’ Eu tenho de viver, tenho tanta coisa para fazer”.

Em 2017, quando a doença parecia estar ultrapassada, exames de rotina mostraram que o cancro se tinha espalhado.

Morreu aos 54 anos.

Pedro Passos Coelho e Laura Ferreira casaram em 2004 e têm uma filha: Júlia, de 12 anos. Laura, que era fisioterapeuta, era também mãe de Teresa, com 24 anos.

PSD e Marcelo lamentam morte de Laura

O PSD já emitiu uma nota de pesar. “Foi com grande consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento de Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro e ex-presidente do PSD”, refere a nota.

“Figura muito acarinhada por toda a família social-democrata, Laura deixa saudades nos que com ela conviveram ao longo dos anos”, prossegue o texto.

“A direção do Partido Social Democrata, na figura do seu Presidente, Rui Rio, expressa a Pedro Passos Coelho e à restante família o seu mais sentido pesar nesta hora”, conclui.

O Presidente da República também lamenta a morte de Laura Ferreira e “apresenta ao Dr. Pedro Passos Coelho as mais sentidas e amigas condolências neste momento de enorme perda”.

Num comunicado divulgado na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa recorda Laura como “alguém que deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa”.