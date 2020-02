Dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Veja também:

São dois os casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Estão ambos no Hospital de São João, no Porto.

O mais recente caso (o 16.º) é um homem, transferido nesta terça-feira do hospital de Guimarães.

Na segunda-feira à noite, uma mulher que veio de Milão foi também internada no Hospital de São João.

Ambos aguardam ainda o resultado das análises, que passaram a ser efetuadas no próprio hospital.

Desde domingo, que as análises de despiste ao Covid-19 são feitas no São João, além do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Outros hospitais se irão juntar.