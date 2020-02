Malala e Greta juntas pela primeira vez. "É a única amiga pela qual faltaria à escola"

A imagem do encontro foi partilhada por Malala, 22 anos, na rede social Twitter, com a legenda "É a única amiga pela qual faltaria à escola".

O encontro aconteceu na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Já é considerado um encontro histórico. Greta Thunberg, a jovem suece ativista contra as alterações climáticas, conheceu pela primeira vez Malala Yousafzai, Nobel da Paz de 2014.

Greta também deu conta do encontro com Malala na sua conta do Twitter, escrevendo "Hoje conheci a minha inspiração. Que mais posso dizer?"