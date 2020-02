Coronavírus. Mais quatro mortos em Itália

O número de vítimas mortais em Itália devido ao coronavírus subiu para 11. As autoridades oficiais anunciaram mais quatro mortes, no norte do país.

De acordo com o responsável pela Proteção Civil italiana, três das vítimas mortais são idosos com idades a rondar os 80 anos, residentes na Lombardia, a região italiana mais afetada pelo surto. Na outra região mais afetada, Veneto, registou-se também mais uma vítima mortal.

Foi também atualizado o número de casos infetados, são agora 322, a maioria no norte do país. Angelo Borrelli, disse os casos estavam, até aqui, concentrados no norte do país, mas que já há infetados do novo coronavirus nas regiões de Toscana e Sicília, no centro e sul de Itália.

Todos os países vizinhos da Itália "se comprometeram a manter as suas fronteiras abertas", apesar da multiplicação repentina de casos de infetados com coronavírus Covid-19 no país, anunciou também o ministro da Saúde de Itália, Roberto Speranza.

O encerramento das fronteiras "seria um erro e [uma medida] desproporcional", explicou no final de uma reunião ministerial em Roma entre a Itália, a França, a Suíça, a Áustria, a Croácia, a Alemanha e a União Europeia.

Os ministros também decidiram "avaliar caso a caso" o possível cancelamento de grandes eventos, referiram em comunicado conjunto.