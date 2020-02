Coronavírus chega ao Sul de Itália

As autoridades italianas anunciaram nesta terça-feira o registo do primeiro caso de coronavírus no Sul do país – uma mulher nascida em Bérgamo, a nordeste de Milão, que estava de férias em Palermo, Sicília.

O presidente da região da Sicília, Nello Musumeci, confirma numa nota que a mulher chegou a Palermo “antes de começar a emergência [do novo coronavírus] na Lombardia”.

Segundo o comunicado, a mulher encontrava-se na Sicília com um grupo de amigas e demonstrou ter sintomas similares aos do Covid-19.

Atualmente, está internada em observação na unidade de doenças infecciosas do hospital Cervello de Palermo, “plenamente consciente e não apresenta condições particulares de mal-estar”.

As equipas médicas estão também a fazer exames ao marido da doente e a todas as pessoas com quem esteve em contacto nos últimos dias.

As amostras examinadas pelo hospital de Palermo serão enviadas "de forma imediata" ao hospital Spallanzani de Roma, onde serão feitas mais análises.

Má gestão hospitalar terá levado a propagação do vírus

O primeiro ministro italiano, Giuseppe Conte, apontou a gestão “não completamente apropriada” de “um hospital” para explicar a rápida disseminação do vírus no norte da Itália.

“Está claro que existe um foco e é aí que o vírus se espalha”, disse Conte num programa de televisão da emissora pública Rai Uno, acrescentado: “agora sabe-se que houve uma gestão ao nível de uma estrutura hospitalar que não é completamente apropriada segundo os protocolos de prudência recomendados nestes casos e que, certamente, contribuíram para a difusão”.