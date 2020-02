Coronavírus chega a Tenerife. Hotel colocado "sob vigilância"

Um hotel na ilha de Tenerife, nas Canárias, foi colocado “sob vigilância” depois de ter sido identificado um hóspede infetado com coronavírus.

A notícia é avançada nesta terça-feira no jornal “El País” e já confirmada pelo departamento de Saúde das ilhas Canárias à Renascença.

De acordo com a porta-voz daquele organismo, será decidido, ao longo do dia de hoje, se a unidade hoteleira será colocada de quarentena. Para já, todos os turistas e funcionários do hotel estão a fazer análises de despiste do Covid-19.

O homem infetado é um turista italiano e o hotel em causa é o H10 Costa Adeje, no sul da ilha de Tenerife.

De acordo com uma rádio sueca, estarão perto mil pessoas hospedadas naquela unidade hoteleira. Tenerife é um destino popular entre os escandinavos nesta altura do ano. Entre os hóspedes há quatro cidadãos da Finlândia, duas da Dinamarca e duas da Suécia.

Não existem ainda informações sobre turistas portugueses no hotel. Contactado pela Renascença, o operador turístico TUI diz não ter qualquer português hospedado no H10 Costa Adeje.





[Em atualização]