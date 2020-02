Coronavírus chega a Madrid. Um homem de 24 anos que esteve em Itália

O jornal "El Mundo" explica que as autoridades de saúde foram a casa do paciente recolher amostras. Os seus sintomas são tosse, febre e expectoração.

As autoridades de saúde espanholas confirmam o primeiro caso registado em Madrid. Trata-se de um homem de 24 anos que esteve recentemente no norte de Itália e está agora internado no Hospital Carlos III, na capital espanhola.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional, e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, nos últimos dias.