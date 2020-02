Carro abalroa multidão em desfile de Carnaval e faz pelo menos 30 feridos

De acordo com a polícia local, citada pela agência Reuters, o condutor do veículo, um cidadão alemão de 29 anos, foi detido de imediato e sujeito a interrogatório.

Pelo menos 30 pessoas terão ficado feridas, esta segunda-feira, num atropelamento durante um desfile de Carnaval na cidade alemã de Volkmarsen, no distrito de Waldeck-Frankenberg, no norte de Hesse.

Carros da polícia e ambulâncias foram enviados para o local do incidente em Volkmarsen, que dista cerca de 423 quilómetros de Berlim.



Foram, ainda, cancelados todos os desfiles de carnaval no estado de Hesse, como medida preventiva, anunciou a polícia alemã no twitter. Não há, no entanto, sinal de perigo em nenhum outro local do país.