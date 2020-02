Lenine Cunha sagra-se campeão do mundo de triplo salto e pentatlo adaptados

Lenine Cunha sagrou-se, esta terça-feira, campeão do mundo de triplo salto e pentatlo adaptados, nos Mundiais de atletismo adaptado em pista coberta, que decorrem em Torún, na Polónia.

Foi o próprio atleta português a partilhar a notícia das conquistas, na sua página oficial do Facebook. "Tenho 37 anos, mas continuo aqui", escreveu Lenine.

Foi um salto de 12,62 metros que valeu a medalha de ouro a Lenine.

No pentatlo, o atleta natural de Vila Nova de Gaia começou com um segundo lugar nos 60 metros barreiras, antes de ganhar a prova de salto em comprimento. No peso, Lenine foi terceiro classificado e, no salto em altura, foi segundo. Por fim, nos 1.000 metros e já com vantagem significativa, só teve de gerir, mas ainda assim conseguiu ganhar a prova.

Lenine Cunha é um dos desportistas mais reputados do mundo, com mais de 200 medalhas conquistadas, ao longo de mais de 30 anos de carreira.

[notícia atualizada às 15h54]