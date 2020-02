Comité Olímpico Internacional decide até maio se cancela Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, podem ser cancelados devido ao surto do novo coronavírus, conforme admitiu Dick Pond, do Comité Olímpico Internacional (COI), esta terça-feira, à Associated Press.

O cancelamento é um cenário que está a ser tido em conta e a decisão terá de ser tomada nos três meses, até ao final de maio. Isto porque é dois meses antes da competição que começam os preparativos finais.

"Esta é a nova guerra e temos de encará-la. Por volta dessa altura, a organização terá de questionar: 'Isto está suficientemente sob controlo que possamos estar confiantes em ir a Tóquio ou não?'", explicou Dick Pound. Caso a resposta a esta pergunta seja negativa, a solução deverá ter de ser a mais drástica: "Provavelmente, teremos de cancelar."



Apesar das incertezas, o mais antigo membro do COI (desde 1978) assegurou que, para já, os conselhos que o organismo tem recebido "não apontam para o adiamento ou cancelamento dos Jogos Olímpicos":

"É uma decisão muito grande e não podes tomá-la sem ter factos fiáveis em que basear-te. Pelo que sabemos, por agora, vamos todos a Tóquio. Todas as indicações, nesta altura, são de que correrá tudo como de costume. O COI não mandará ninguém para uma pandemia."



Deslocar ou adiar não é possível

Caso se determine que as condições de segurança para realizar os Jogos Olímpicos não estão asseguradas, reiterou Dick Pound, o cancelamento será a única opção viável, face às dificuldades de adiar ou deslocar.

"Não podes simplesmente adiar algo da dimensão e escala dos Jogos Olímpicos. Há demasiado em causa, muitos países e estações diferentes, e temporadas competitivas, e temporadas televisivas. Não podes simplesmente dizer, 'vou fazer isto no outubro'. Mudar de local também é difícil, porque há poucos lugares no mundo que possam equipar-se para receber os Jogos em tão pouco tempo", explicou o canadiano.

O início dos Jogos Olímpicos está agendado para o dia 24 de julho. A prova de duas semanas deverá estender-se até 9 de agosto.

Covid-19 continua a alastrar-se

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 15 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e está ainda em avaliação um homem, hospitalizado hoje, no Porto.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.