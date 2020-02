55 pontos de Beal não chegaram para vencer os Bucks

Bradley Beal atingiu um máximo de carreira, ao marcar 55 pontos aos Milwaukee Bucks, num jogo em que os Wizards acabaram por perder, por 134-137, após prolongamento. Foi o segundo jogo consecutivo com Beal acima dos 50, depois de ter marcado 53 aos Bulls.

Middleton foi o melhor marcador dos Bucks, com 40 pontos, mas nem tudo foram boas notícias para a melhor equipa da NBA. Giannis Antetokounmpo lesionou-se num ombro, fez apenas 25 minutos e vai falhar, pelo menos, o próximo jogo.

Ainda assim, Giannis teve tempo para fazer duplo-duplo, com 22 pontos e 14 ressaltos. Foi a 49.ª vitória dos Bucks na temporada regular. A equipa tem oito derrotas e já tem lugar garantido no "play-off". Os Wizards atrasam-se na luta pelo acesso à fase a eliminar. Estão no 9.º posto da Conferência Este, o primeiro fora do "play-off", com 20 vitórias e 36 derrotas. Os Magic estão no 8.º lugar, com 25 vitórias e 32 derrotas.

NBA

Resultados

Washington Wizards-Milwaukee Bucks, 134-137

Cleveland Cavaliers-Miami Heat, 125-119

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks, 129-112

Brooklyn Nets-Orlando Magic, 113-115

Houston Rockets-New York Knicks, 123-112

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, 139-123

Utah Jazz-Phoenix Suns, 111-131

LA Clippers-Memphis Grizzlies, 124-97