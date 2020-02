Rúben Amorim na lista do Sporting

Carlos Vinícius, autor do golo do Benfica em Barcelos (0-1), está em primeiro plano nas manchetes dos jornais desportivos, mas a notícia do dia está no "Record".

"Amorim na lista do leão", revela o diário. O treinador do Sporting de Braga é alvo para a próxima temporada, de acordo com o "Record". Amorim sucedeu a Sá Pinto, nos minhotos, e está a fazer um trabalho muito elogiado pela crítica.

As manchetes são dedicadas à vitória do Benfica e consequente regresso à liderança da I Liga. "Vinícius afasta a crise", titula o "Record". "Líder levanta a crista", escreve "A Bola". Águia teve de sofrer, mas regressa aos triunfos e mantém-se no poleiro do campeonato. "Vinícius ao resgate", anota "O Jogo".

Alex Telles, lateral com mais golos na história do FC Porto (21), é objeto de análise dos desportivos, esta terça-feira. "A Bola" revela que a SAD do Sporting, que detém 50% do passe de Gonzalo Plata, quer comprar a outra metade. Bolasie só fica em Alvalade com novo empréstimo. Leões indisponíveis para exercer a opção de compra no valor de 4,5 milhões de euros.

O racismo também tem chamadas às primeiras páginas. O "Record" revela que "insultos racistas a Conté abrem processo". Relatório da GNR visa adeptos portistas em Moreira de Cónegos. Dragões arriscam um a três jogos de interdição do estádio.

Djob, jovem jogador dos juniores do Leça do Balio, dá entrevista ao jornal "O Jogo". Djob foi insultado por adversário e distingue o seu caso do caso de Marega.

Toni Martínez, avançado do Famalicão, também em destaque. O espanhol falhou um penálti, nos descontos do jogo com o Paços de Ferreira, e foi vítima de ameças, devido a apostas desportivas.