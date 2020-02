Gerrard não coloca Rangers em patamar superior ao Braga

Steven Gerrard não acredita que o Rangers seja favorito, frente ao Sporting de Braga, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o treinador dos escoceses salientou que a vantagem (3-2) trazida de Glasgow, da primeira mão, não significa que a eliminatória está praticamente arrumada.

"Vamos tentar estar no nosso melhor. É uma noite muito importante para nós por muitas razões, uma oportunidade que queremos agarrar. Penso que ambas as equipas estão no mesmo nível de pressão, eu tenho de viver com a pressão dos adeptos do Rangers e o mesmo se aplica ao Sporting Braga", realçou.

O Braga-Rangers realiza-se na quarta-feira, às 17h00, no Estádio Municipal de Braga. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.