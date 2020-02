Confiança na permanência em Portimão

A situação é delicada e não era, de todo, previsível quando o Portimonense foi montado para atacar a época. Depois de duas temporadas tranquilas, admitia-se a possibilidade de envolvimento na luta por um lugar europeu.

A realidade, no entanto, é outra e os algarvios estão, decorridas 22 jornadas, na luta pela sobrevivência na I Liga. Robson Ponte, administrador da SAD, admite que todos estão alerta e conscientes do momento complicado, mas, apesar de tudo, há confiança de que o cenário vai mudar e o Portimonense vai alcançar a permanência.

"Sabemos que poderíamos estar numa posição mais favorável na tabela, mas isso já não influencia nada. Temos de jogar jogo a jogo. A equipa está concentrada. O Paulo [Sérgio] deu uma postura diferente à equipa, estamos muito contentes e tenho a certeza que vamos dar a volta por cima", diz Robson Ponte, em entrevista à Renascença.

O Portimonense não vence há dez jornadas e, no domingo, viu o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da linha de água, afastar-se. Os castores venceram o Famalicão, os agarvios perderam no Dragão, e a diferença passou a fixar-se em quatro pontos. Isto significa que o Portimonense ficará, pelo menos, mais uma jornada em zona de descida.

Mas a "reviravolta vai começar já a partir do próximo jogo em casa, para que o Portimonense permaneça na I Liga e faça jus ao plantel que tem", sublinha o dirigente, centrando já toda a atenção no jogo com o Vitória de Setúbal, na sexta-feira, às 20h30.