UEFA preocupada com possível impacto do coronavírus no Euro 2020

A UEFA está preocupada com o possível impacto que o surto de coronavírus poderá ter sobre a realização do Euro 2020.

Em declarações à rádio e televisão italiana "RAI", o membro do Comité Executivo da UEFA Michele Uva confirmou que o organismo está a monitorizar a situação.

"Estamos numa fase de espera. Estamos a monitorizar país a país, e o futebol tem de seguir as ordens de cada país", explicou. De qualquer forma, o Europeu só não se realizará "se a situação ficar pior".

O Euro 2020 realiza-se, salvo imprevisto, entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 países diferentes. Portugal está inserido no grupo F, juntamente com França, Alemanha e uma equipa oriunda do "play-off".

Covid continua a alastrar-se

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional, e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão, nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 15 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e está ainda em avaliação um homem, hospitalizado hoje, no Porto.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.