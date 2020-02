Conheça os árbitros de FC Porto, Benfica e Sporting na Liga Europa

FC Porto, Benfica e Sporting ficaram a saber, esta terça-feira, os árbitros dos respetivos jogos da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

No FC Porto-Bayer Leverkusen, estará o romeno Istán Kovács, nunca apitou equipas portuguesas.

Jogo marcado para as 17h55, no Estádio do Dragão.

Bjorn Kuipers dirigirá o Benfica-Shakhtar Donetsk. O holandês já se cruzou com os encarnados na fase de grupos da Liga dos Campeões, em novembro - o Benfica perdeu em Lyon, por 3-1.

Pontapé de saída às 20h00, no Estádio da Luz.

O espanhol Mateu Lahoz apitará o Istambul Basaksehir-Sporting. Será o terceiro encontro com os leões, depois da visita do Sporting ao Lokomotiv Moscovo (vitória por 2-4), em 2015/16, e da receção ao Chelsea (derrota por 0-1), em 2014/15.

Apito inicial às 17h55, no Estádio Fatih Terim.

Os três encontros terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.