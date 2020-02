Bancos arrecadam mais de 1.500 milhões em comissões

As comissões bancárias permitiram aos principais bancos arrecadar mais de 1.500 milhões de euros em 2019, mais 40 milhões de euros do que em 2018.

Os números são avançados nesta terça-feira pela agência Lusa, citando os resultados dos principais bancos que operam em Portugal (com exceção do Novo Banco, que só esta semana apresenta as contas de 2019).

De acordo com os dados divulgados, as comissões cobradas aumentaram 40 milhões de euros entre 2018 e 2019 (em base comparável), tendo no ano passado Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI e Santander Totta cobrado mais de 1.500 milhões de euros nesta rubrica da conta de resultados.

O BCP cobrou, na operação em Portugal, 483,2 milhões de euros em 2019, mais 1,7% do que em 2018.

Do valor total, as comissões bancárias subiram 5% para 431,4 milhões de euros, enquanto as comissões relacionadas com mercados desceram 19,3% para 51,8 milhões de euros.

Na apresentação dos resultados do banco, na semana passada, o presidente executivo, Miguel Maya, defendeu que as transferências do MB Way devem ser comissionadas a um "preço justo" que corresponda ao serviço prestado, com "transparência", e comparou o MB Way às entradas de uma refeição num restaurante, que podem ser gratuitas mas são depois pagas "no prato, na sopa ou na sobremesa".

Já a Caixa Geral de Depósitos, na operação em Portugal, conseguiu 414 milhões de euros em 'resultados de comissões e serviços', mais 5,3% face 2018, justificando com "a colocação de seguros e fundos de investimento".

Do valor total, as comissões com cartões, meios de pagamento e outros subiram 10% para 174 milhões de euros, enquanto as comissões com créditos e extrapatrimoniais (comissões sobre seguros e fundos de investimento) desceram 7% para 133 milhões de euros.

Já as comissões de seguros subiram 19% para 57 milhões de euros e as comissões de títulos e gestão de ativos 16% para 51 milhões de euros.