Benfica só recuperará confiança quando voltar a vencer com nota artística

Vítor Paneira acredita que o Benfica está a precisar de um resultado expressivo e de uma exibição convincente para recuperar os níveis de confiança, para poder melhorar, para o que resta do campeonato.

A equipa de Bruno Lage regressou às vitórias, quatro jogos depois, e à liderança do campeonato, na segunda-feira, ao derrotar o Gil Vicente, em Barcelos, por 0-1. Um resultado "importante", mas bem melhor que a exibição, segundo dá conta Vítor Paneira, em entrevista a Bola Branca.

"O Benfica não fez uma exibição que tenha enchido o olho e que tenha sido um regresso aos melhores momentos. Apanhou um adversário dificílimo, a vitória foi tirada a ferros. Nestas alturas, é preciso vencer, mesmo não jogando bem, mas fico sempre com a ideia de que este Benfica precisa de um grande jogo uma vitória consistente e segura, com uma grande exibição. Quando a conseguir, será um Benfica diferente para o resto do campeonato", vinca o antigo extremo do Benfica.



Samaris, Weigl e "morte súbita"

A presença de Samaris ao lado de Weigl, no meio-campo, foi a surpresa no onze do Benfica, em Barcelos. Vítor Paneira, que também é treinador, acredita que Bruno Lage optou pelo médio grego pela maturidade e experiência que empresta à equipa. E a ideia de juntar Weigl e Samaris foi dar à equipa maior "consistência defensiva e pressão mais alta":

"Weigl e Samaris não têm tanto critério na primeira fase de construção, na ligação ao jogo, mais à frente, mas dão consistência e o Benfica não sofreu golos, que é o que se deve registar. É verdade que cometeu alguns erros na primeira fase de construção, que podiam ter sido fatais, mas acima de tudo, Smaris dá essa maturidade à equipa. Dá experiência, consistência, agressividade, pensamento de jogo e ritmo de jogo."

Com o triunfo em Barcelos por 1-0, o Benfica recuperou a liderança, com um ponto de vantagem sobre o FC Porto. A 12 jornadas do fim, Vítor Paneira não antecipa um favorito à conquista do título e considera que a primeira equipa que tropeçar irá perder o campeonato.



"Faz lembrar a última época, o primeiro que escorregar morre. O Benfica é forte em casa, o Porto também. Aquele que fora de casa cometer um erro, o outro seguramente vai aproveitar. Depois, é gerir o campeonato até ao final da época", assinala o comentador de futebol da Sport TV.



Benfica favorito na Liga Europa

Antes do próximo jogo do campeonato, o Benfica defronta o Shakhtar Donetsk, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Na Ucrânia, a equipa de Luís Castro ganhou vantagem, com uma vitória por 2-1. Resultado que obriga o Benfica a vencer em casa, para passar.

Nesta entrevista a Bola Branca, Vítor Paneira atribui ao Benfica o favoritismo para seguir em frente, na quinta-feira, na Luz.

"Eu dou o Benfica como favorito. Esta eliminatória correu bem para as equipas portuguesas. O Benfica tem aqui uma forte possibilidade, se pensar neste jogo da Liga Europa para ganhar, tem todas as condições de o vencer. Agora, será um jogo difícil, como uma equipa fortíssima como é o Shakhtar", sublinha Vítor Paneira, antigo jogador do Benfica.



O Benfica joga o futuro na Liga Europa na quinta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, frente ao Shakhtar Donetsk.