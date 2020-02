Funerais de Pina Moura e Pulido Valente realizam-se esta segunda-feira

Realizam-se nesta segunda-feira os funerais de Joaquim Pina Moura e Vasco Pulido Valente. O cortejo fúnebre do antigo ministro da Economia e das Finanças partiu nesta segunda-feira de manhã do Museu dos Coches, em Lisboa, onde esteve em câmara ardente e seguiu para o Porto.

A chegada ao cemitério do Prado do Repouso está prevista para as 14h00.

Pina Moura morreu na quinta-feira em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa. Entrou na política pela mão do PCP, mas deu mais tarde o salto para o PS, tendo chegado a ministro. Nos últimos anos, foi administrador da Galp e presidente da Iberdrola.