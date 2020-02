Sporting inicia preparação para a Liga Europa

Poucas horas depois da vitória com o Boavista, o Sporting iniciou a preparação do jogo com o Basaksehir, a contar para a 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Renan Ribeiro, Mathieu e Luiz Phellype são os jogadores indisponíveis para a partida, devido a problemas físicos.

Silas poupou os titulares do encontro com os axadrezados, que fizeram treino de recuperação e chamou ao trabalho Anthony Walker, Gonçalo Costa, Tomás Silva, Loide Augusto e João Ricciulli.

O Sporting está em vantagem na eliminatória, depois do 3-1 de Alvalade, e parte já esta terça-feira para a Turquia. O jogo com o Basaksehir está agendado para quinta-feira, às 17h55. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.